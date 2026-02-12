Ange Postecoglou'dan eski takımını kızdıracak sözler: 'Tottenham büyük bir kulüp değil!'

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni kazanarak Tottenham'ın 17 yıllık kupa hasretine son veren ancak sezon biter bitmez görevden alınan Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou, kendisinden sonra göreve getirilen Thomas Frank'in de 7. ayı dolmadan görevden alınmasının ardından Tottenham'ı "büyük bir kulüp değil" olarak nitelendirdi.

Postecoglou, The Overlap podcastinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"TOTTENHAM BÜYÜK BİR KULÜP DEĞİL"

"Tottenham kulübünden içeri girdiğinizde her yerde ‘Cesaret etmek, başarmaktır' sloganını görürsünüz. Ancak eylemleri bunun tam tersi. Bence kazanmak için bazı riskler alınması gerektiğini fark edemediler. Tottenham kulübü 'Biz büyüklerden biriyiz' diyor, gerçek şu ki bence değiller.

İnanılmaz bir stadyum, inanılmaz antrenman tesisleri inşa ettiler, ancak harcamalarına ve özellikle de maaş yapılarına baktığınızda, Tottenham büyük bir kulüp değil. Bunu biliyorum çünkü oyuncu transfer etmeye çalışırken, o çaptaki oyuncular için piyasada değildik."

"BEŞİNCİ SIRADAN ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDEN BİR KONUMA NASIL GEÇİLİR?"

"İlk sezonumda ligi beşinci sırada bitirdik. Beşinci sıradan şampiyonluk için mücadele eden bir konuma nasıl geçilir? Premier Lig'de öne çıkacak oyuncular transfer etmemiz gerekiyordu. Ben o zamanlar Wolves'ta oynayan Pedro Neto, Brentford'da forma giyen Bryan Mbeumo ve Bournemouth'tan Antoine Semenyo'ya ve Crystal Palace'ta oynayan Marc Guéhi'ye bakıyordum. Çünkü beşinci sıradan daha yukarıya çıkacaksak, diğer büyük kulüpler gibi Premier Lig'e hazır ve iyi oyuncular transfer etmemiz gerekiyordu.

Ama beşinci olmak Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizi sağlamadı, para kazanamadık. Bu yüzden Dominic Solanke ve üç tane genç oyuncu alabildik. Dominic'i çok beğeniyordum, aldığımız gençler de olağanüstü yetenekli oyuncular ve ileride çok fayda sağlayacaklar. Ancak o gün itibarıyla bizi beşinci sıradan dördüncü, üçüncü, ikinci sıraya taşıyamayacaklardı."

"HER ŞEYİ YIKIP YENİDEN BAŞLAMAYA KARAR VERDİLER"

"İkinci yılımda mutlaka bir şeyler kazanırım" sözüyle nam salan ve Tottenham'daki ikinci sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Postecoglou, kulüpteki başarıya olan inanç eksikliğine vurgu yaparak, "Evet böyle bir durum yüzde yüz var, katılıyorum. Ben de bunu kırmaya çalışıyordum. Avrupa Ligi'ni kazanarak bunu bir süreliğine kırdım da. Ama sonra ne oldu? Her şeyi yıkıp yeniden başlamaya karar verdiler. Olanlar benim yüzümden değil, ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor." şeklinde konuştu.