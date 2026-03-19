Anfield'da skandal görüntü! Noa Lang'ın parmağının yaralandığı demiri Liverpool yetkilileri sökmeye çalışmış

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a deplasmanda konuk oldu. Temsilcimiz, mücadeleden 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ilk maçtaki 1-0'lık avantajdan yararlanamayacak turnuvadan elendi.

2 FUTBOLCU SAKATLANDI

Sarı kırmızılılarda Osimhen ve Noa Lang maç içerisinde sakatlandı. Osimhen, darbeye bağlı sakatlık yaşarken, Noa Lang reklam panolarında parmağından yaralandı.

Galatasaray'dan konuya ilişkin, "Futbolcumuz Noa Lang’ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool’da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı." ifadesi kullanıldı.

AMELİYAT OLDU

Noa Lang, maçın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında durumunun iyi olduğunu ifade etti ve "Kötü şeyler olur. Ameliyatım iyi geçti, herkese teşekkürler." mesajını paylaştı.

MAÇ SONRASI SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Lang'ın parmağının sakatlanmasıyla ilgili şok eden ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Noa Lang'ın parmağından sakatlandığı yer, özellikle sosyal medyada paylaşılan görseller ve videolar sonrası ortaya çıktı. Reklam bariyerinin altında bir metal parçanın bulunduğu görüldü. Lang'ın parmağını tam olarak o noktada kesti. Sarı kırmızılı futbolcu tedavi edilirken bir Liverpool görevlisinin söz konusu metal parçayı sökmeye çalıştığı görüldü.

Maç sonrası demir çıkıntının tamamen kan içinde olduğu görüldü ve Lang'ın ne kadar kan kaybettiği de ortaya çıkmış oldu.. UEFA'nın, Liverpool'un stadındaki bu bölümde önlem alması muhtemel gözüküyor.

LIVERPOOL YETKİLİLERİ, SÖKMEYE ÇALIŞTI

Liverpool yetkililerin Lang'ın parmağının kesilmesine neden olan demiri sökmeye çalıştığı görüldü.

GALATASARAY, UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Galatasara Genel Sekreteri Eray Yazgan, Ht Spor'a yaptığı açıklamada, "Maç sonrasında UEFA temsilcilerine konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçularla görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat talebimizi ileteceğiz. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz. Talebimiz karşılanmazsa, dava söz konusu olabilir. Önceliğimiz oyuncularımızın sağlığı." dedi.