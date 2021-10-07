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Andy Murray'nin büyük şanssızlığı! Evlilik yüzüğünü çaldırdı, hırsızdan yardım istedi...

#Andy Murray#Kim Sears#Tenis
Andy Murraynin büyük şanssızlığı Evlilik yüzüğünü çaldırdı, hırsızdan yardım istedi...

Teniste dünya eski 1 numarası Andy Murray, Amerika'da katıldığı Indian Wells turnuvası sırasında evlilik yüzüğünü çaldırdı. Maçlarda parmağına takamadığı yüzüğünü uğur getirmesi için ayakkabısının bağcıklarına takmayı tercih eden İskoç raket, ayakkabısını çaldırınca yüzüğünü de çaldırdı. Murray, yardım için takipçilerine ve ayakkabısını çalan hırsıza seslendi.

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İskoç raket Andy Murray, bu sabah Instagram'dan yaptığı paylaşımla evlilik yüzüğünü çaldırdığını duyurdu. Bir video paylaşan Andy Murray, Indian Wells'e katılmak için bulunduğu Kaliforniya'da 'evliliğini tehlikeye sokacak' bir şanssızlık yaşadı.

Maçlarda yüzüğünü takarak oynayamayan Andy Murray, ayakkabısının bağcığına yüzüğü takarak korta çıkıyor. Indian Wells için Kaliforniya'da bulunan İskoç raket, otel odasına geldiğinde aşırı nem ve terlemeden ötürü ayakkabılarının kötü durumda olduğunu ve havalandırmaya karar veriyor.

Otel odasında balkon veya pencere olmadığıı fark eden 34 yaşındaki ünlü tenisçi, ayakkabılarını aşağı indirip havalanması için arabasının altına bırakıyor.

Andy Murraynin büyük şanssızlığı Evlilik yüzüğünü çaldırdı, hırsızdan yardım istedi...

FİZYOTERAPİSTİ: YÜZÜĞÜN NEREDE ANDY?

Trafikomik olayın devamını Andy Murray'ın sözlerinden aktarıyoruz:

Ayakkabıların gece boyunca orada kaldı. Ben de mecburen odama çıktım. Sabah arabaya döndüğümde ayakkabılarımın çalındığını fark ettim. Yerel bir mağazaya giderek yeni tenis ayakkabıları aldım ve antrenman kortuna doğru yola çıktım. İdeal bir durum değil ama dünyanın sonu da değildi sonuçta. Antrenmana hazırlandığım sırada fizyoterapistim bana 'Yüzüğün nerede?' diye sordu. O anda durumun farkına vardım. Tenis oynadığımda takamadığım için yüzüğümü ayakkabılarımın bağcıklarına bağlarım. Evet, yüzüğüm de ayakkabılarımla birlikte çalınmıştı.

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Andy Murraynin büyük şanssızlığı Evlilik yüzüğünü çaldırdı, hırsızdan yardım istedi...

"EVDE KÖTÜ DURUMA DÜŞEBİLİRİM. LÜTFEN YARDIM EDİN"

Yüzüğümü kaybettiğim için eve döndüğümde kötü bir duruma düşebilirim. Bu yüzden onu arayıp bulmam gerek. Biliyorum büyük bir aptallık ettim ama yardıma ihtiyacım var. Eğer bahsettiğim şekilde yüzüğümü gören veya nerede olduğunu bilen varsa lütfen benimle iletişime geçsin. Bu videoyu ayakkabılarımı ve yüzüğümü alan kişi de görüyorsa lütfen çağrıma kulak versin: Yüzüğü geri almam için ne gerekiyor?

2015'TE EVLENDİLER

Andy Murray, uzun süre nişanlı kaldığı Kim Sears ile 2015 yılında evlenmişti. Çiftin üç çocuğu bulunuyor.

DÜĞÜNLERİNDE BİR GAZETECİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Murray - Sears çiftinin düğününü görüntülemek için alanda bulunan Gordon Jack, anidan kalp krizi geçirmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Andy Murraynin büyük şanssızlığı Evlilik yüzüğünü çaldırdı, hırsızdan yardım istedi...

 

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#Andy Murray#Kim Sears#Tenis