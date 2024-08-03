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Andy Murray'den hüzünlü veda!

Güncelleme Tarihi:

#Paris2024#Wimbledon#Murray
Andy Murrayden hüzünlü veda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 07:00

Paris'te Büyük Britanya'yı temsil eden Andy Murray'nin profesyonel tenis kariyeri sona erdi.

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Paris 2024, tenisin dev bir isminin vedasına sahne oldu. Çiftlerde partneri Dan Evans ile birlikte Büyük Britanya’yı temsil eden Andy Murray, çeyrek finalde ABD’den Taylor Fritz-Tommy Paul’e 2-6 ve 4-6’lık setlerle 2-0 yenildi.

Geçen ay Paris 2024 sonrası emekli olacağını duyuran Murray böylelikle kariyerinin son maçına çıktı.

Wimbledon’da 2, ABD Açık’ta 1 kez şampiyon olan, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında altın madalya kazanan 37 yaşındaki Andy Murray, 2012 Londra’da karışık çiftlerde gümüş madalya elde etmişti.

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#Paris2024#Wimbledon#Murray

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