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Haber Giriş: 15.09.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

Andy Murray, Fransa Açık'a özel davetiye ile katılacak!

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Andy Murray, Fransa Açık'a özel davetiye ile katılacak!
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Erkeklerde eski dünya 1 numarası Andy Murray'ın, Fransa Açık Tenis Turnuvası'na (Roland Garros) özel davetiye (wildcard) ile katılacağı duyuruldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, dünya sıralamasının 110'uncu basamağında yer alan 33 yaşındaki Büyük Britanyalı tenisçinin, 21 Eylül'de başlayacak turnuvaya özel davetiyeyle katılmasına karar verildiği belirtildi.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu yaşayan Murray, Ocak 2019'da kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmiş yaklaşık 7 ay kortlardan uzak kalmıştı.

 

Andy Murray, Fransa Açıka özel davetiye ile katılacak

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