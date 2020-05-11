Andrew Robertson, kariyerini Liverpool'da tamamlamak istiyor

26 yaşındaki oyuncu, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, emekliliğine kadar önünde uzun bir süre olduğunu belirtti.

Oynayabileceği yaşa kadar futbola devam etmek istediğini kaydeden İskoç futbolcu, "Zor olacak ama kariyerimi burada bitirmeyi çok isterim. İskoçya'ya dönmem gerekirse buna da açık olurum ancak benim için ideal durum birkaç kupa daha kazanarak Liverpool'da emekli olmak." ifadelerini kullandı.

2017 yılında Hull City'den transfer edilen Andrew Robertson, bu sezon Liverpool'la çıktığı 41 maçta 2 gol attı.