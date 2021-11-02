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HABERLERSpor Arena Haberleri

Andrei İvan kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Andrei İvan#Andrei İvan Kimdir#Andrei İvan Kaç Yaşında
Andrei İvan kimdir, nereli, kaç yaşında

Andrei İvan, oynadığı takımlar ve kariyeri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Romanya Milli Takımı forması da giyen Andrei İvan kanat mevkisinin yanı sıra forvette de oynayabiliyor. İşte, Andrei İvan oynadığı takımlar ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler

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Andrei İvan, Ocak 1997'de dünyaya geldi. Romanya'nın Moreni şehrinde doğan Ivan, futbol hayatına da burada başladı. 2003-2012 arası Moreni altyapısında forma giyen Ivan, 2012-2014 Sporting Pitești'de oynadıktan sonra Universitatea Craiova'nın dikkatini çekti. Kısa süre alt yaş gruplarında forma giyen Rumen oyuncu, 2014'te A takım kadrosuna dahil edildi.

ANDREİ İVAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2014/15'te 19 maçta 1 gol, 2 asist, 2015/16'da 34 maçta 7 gol, 5 asist, 2016/2017'de ise 39 maçta 10 gol, 5 asistle skora katkı sağlayan Andre Ivan, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti.

Rus ekibi Krasnodar, 20 yaşındaki Ivan'ı 3 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattı. Rusya'da sadece 9 maçta forma şansı bulabilen Ivan, gol atamazken, 1 asist yaptı ve 2018/19 sezonunda tecrübe kazanması için Rapid Wien'e kiralandı.

Wien'de 40 maçta 3 gol, 1 asistle katkı veren Rumen oyuncu, sezon sonu Krasnodar'a döndü. Rusya macerası istemediği gibi sonlanan yıldız isim, Ağustos 2019'da eski takımı Universitatea Craiova'ya 1.5 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

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2019/20'de Craiova'da 24 maçta 2 gol, 2 asist, 2020/21'de 28 maçta 9 gol, 4 asistle oynayan Ivan, kazanılan Romanya Kupası'nda da Cicaldau ile birlikte başrol oynayan oyuncuların başında geldi.

Galatasaray'ın Rumen orta sahası Alexandru Cicaldau'nun yakın arkadaşı olan 24 yaşındaki oyuncu, her iki kanatta ve santrfor bölgesinde oynayabiliyor. Ivan, bu sezon 12 maçta 8 gol, 2 asistle skora katkı verdi.

Takımıyla Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon Euro. Romanya A Milli Takım formasını 9 kez giyen genç oyuncu, 1 gol atma başarısı gösterdi.

 

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