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Andrea Pirlo'dan Beşiktaş cevabı! Başkan adayıyla görüştü mü?

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#Beşiktaş#Pirlo#Fatih Karagümrük
Andrea Pirlodan Beşiktaş cevabı Başkan adayıyla görüştü mü
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 16:12

Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo, bugünkü antrenman öncesinde Beşiktaş başkan adayından teklif aldığı yönündeki iddialarla ilgili soruya yanıt verdi.

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Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, bugünkü antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Pirlo'ya La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajın bir kısmında yer alan Beşiktaş iddiası soruldu. Haberde Beşiktaş'a başkan adayı olmayı düşünen bir kişinin Pirlo'yu takımın başına getirmeyi düşündüğü iddia edilmişti.

Andrea Pirlo bu soruya; "Sadece kulübüme odaklanmış durumdayım. Başka bir kulüple ilgili bir şey bilmiyorum. Takımımın başında çıkacağım maçlardan başka bir şey düşünmüyorum. Amacımız Karagümrük ile sezonu en iyi şekilde bitirmek." cevabını verdi.

Fatih Karagümrük ile sözleşme görüşmesi yaptığını İTalyanlara verdiği röportajda söyleyen Pirlo, bu konuyla ilgili de şunları söyledi:

Başkanla kontrat için bir görüşme yaptık ve geride kaldı. Sezon bittiğinde belli olacak konular bunlar. Şu anda ben ve kulüp olarak takımın oynayacağı maçlara odaklandık.

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HASAN ARAT'TAN PIRLO AÇIKLAMASI

2025 yılında Beşiktaş Kulübü başkanlığına aday olacak olan Hasan Arat, İTalyan basınında çıkan 'Başkan adayıu Pirlo ile görüştü' yönündeki haber hakkında konuşmuştu.

Orta Çizgi'ye açıklama yapan Arat şunları söyledi:

Fenerbahçe maçı öncesi bu tarz yayınlar artık eski moda oldu Beşiktaş camiasının Şenol Güneş’e güveni tamdır. Sayın Pirlo, Beşiktaş üzerinden bir pozisyon almak istiyorsa görüştüğü kişiyi açıklasın. Biz de yeni başkan adayını öğrenmiş oluruz. Beşiktaş camiası bunu Pirlo’ya sormak zorunda değil. Pirlo basın karşısında bunu açıklarsa biz de memnun oluruz. Derbi öncesi çıkan bu tip Haberler doğru değildir. Beşiktaş üzerinden reklam yapmayı bıraksınlar."

 

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#Beşiktaş#Pirlo#Fatih Karagümrük

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