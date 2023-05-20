Andrea Pirlo'dan Arda Güler sözleri: Dünyanın her yerinde gözü kapalı oynar

Haberin Devamı

Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo, beIN SPORTS'a röportaj verdi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KULÜPTEKİ GELECEĞİME SEZON SONUNDA KARAR VERECEĞİZ"

Fatih Karagümrük'e gelişi, kulüple ilgili düşünceleri ve geleceğine dair soruyu yanıtlayan Pirlo; "Benim için kolay bir seçim oldu. Hedefleri olan bir ortama gitmek istiyordum. Bu kararı verdiğim için çok mutluyum. Herkes, olan yapıyı yüceltmek için uğraşıyor. Buraya seçme amacımın ana temellerinde gençlik ve ileri gitme isteği en önemli şeyler oldu. Önceliğimiz bu sezonu bitirmek. Sezonu en iyi şekilde bitirip geleceğimize karar vereceğiz." dedi.

TÜRK FUTBOLUNUN EKSİĞİ NEDİR?

Pirlo'nun diğer açıklamaları şöyle:

Ekonomik bir kısmı var. Avrupa'daki diğer kulüplerin bu konuda önde olduğunu hissedebiliyoruz. "İlk geldiğimde eksik gördüğüm ilk konu altyapılar düzeyinde oldu. İtalya'da bir oyuncu üstyapıya geldiği zaman ne yapması gerektiğini çok daha iyi biliyor. Altyapı oyuncularının bilgi düzeyini sağlamadığınız zaman geride kalabiliyorsunuz.

Haberin Devamı

SÜPER LİG'DE AVRUPA'DA OYNAMA POTANSİYELİ OLAN OYUNCULAR?

Arda Güler, burada en öne çıkan isimlerden biri. Şampiyon prototipinde bir oyuncu diyebiliriz. En yukarıdaki seviyeye en yakın olabilecek oyunculardan biri. Kalitesi, oyun görüşü, tekniği, her şeyiyle çok önemli gelecek vaat eden bir oyuncu. Ama gelişmeye devam etmek zorunda. Her gün gelişimini sürdürmek zorunda. Doğru yönlendirmelerin yapılması gerekiyor bu tip oyunculara. Kendisi Avrupa hatta dünya seviyesine çıkabilecek yeteneğe ve bir oyuncu karakterine sahip diyebilirim.

"DÜNYANIN HER YERİNDE GÖZÜ KAPALI OYNAR"



Arda'ya uygun olarak İspanya ilk akla geliyor. İtalya'da belki biraz zorluk yaşayabilir. Ama biraz daha fiziğini yukarıya çektiği zaman dünyanın her liginde gözü kapalı oynayabilecek bir oyuncu.

PIRLO'DAN Arda Güler'E TAVSİYELER



"Fiziğinin üstüne çalışmalı. Bütün genel oyunun her yönüne daha fazla çalışmalı. Hem Arda için hem de tüm genç oyuncular için bunu söyleyebiliriz. 17-18 yaşlarında bu oyuncuların oynaması, fizyolojik gelişmelerini tamamlamamış olmaları. Bunları tamamlayıp, bir de üstüne sporcu fiziğini ekleyecekleri için bu gelişimleri çok önemli oluyor. Zaten futbol oynamayı bilen varsa, bir oyuncu futbol oynamayı biliyorsa her ligde oynar. Hiçbir lig sorun olmaz"

Haberin Devamı