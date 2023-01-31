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Andrea Pirlo: "Umarım Borini bizimle kalır"

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#Fatih Karagümrük#Andrea Pirlo#Süper Lig
Andrea Pirlo: Umarım Borini bizimle kalır
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 23:12

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, alınan beraberlikten memnun olmadığını söyleyerek, “Amacımız 3 puan almaktı” dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayan Fatih Karagümrük sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karagümrük Teknik Direktör Andrea Pirlo, “Bugün iyi bir takıma karşı iyi bir maç çıkardık diyebilirim. Müsabakanın özellikle ilk yarısında girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. İkinci yarı bulduğumuz gol ile beraberliği sağladık fakat amacımız bugün buradan 3 puanla ayrılmaktı. Bu saha ve hava şartlarında iyi bir maç çıkaran ekibime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Fabio Borini’nin transfer söylentileri hakkında yöneltilen soruya, Borini’nin iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, “Transfer dönemlerinde bu tarz söylentiler olur. Bu dönemlerde bu çok normal. Biz oyuncumuzdan memnunuz. Takımına sağladığı katkıdan memnunuz. Umarım Borini bizimle kalır” dedi.

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#Fatih Karagümrük#Andrea Pirlo#Süper Lig

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