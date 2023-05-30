Andrea Pirlo sahalara geri dönüyor

Haberin Devamı

Barcelona'da futbolu bırakan Gerard Pique'nin düzenlediği özel futbol turnuvasında Andrea Pirlo yeniden sahalara dönecek.

PIQUE'NİN TAKIMIYLA SAHAYA ÇIKACAK

İspanya'da büyük ilgi gören Kings League organizasyonunu düzenleyen Gerard Pique'nin önderliğindeki turnuvada bu hafta Andrea Pirlo yer alacak. 12 takımlı ligde Jijantes FC isimli takımın formasını giyecek olan Pirlo, uzun bir aranın ardından futbol sahasında boy gösterecek.

DAHA ÖNCE RONALDİNHO VE AGUERO YER ALMIŞTI

Yedi kişilik takımlarla oynanan maçlar özellikle sosyal mecralarda büyük ilgi görüyor. Turnuvada daha önce Ronaldinho, Kun Agüero gibi isimler de yer almış ve yüzbinlerce futbolsever maçları Twitch platformu üzerinden canlı izlemişti. Pirlo'nun boy göstereceği Jijantes FC - Pio FC mücadelesi de Kings League Twitch kanalından canlı yayınlanacak.

Haberin Devamı

GEÇTİĞİMİZ HAFTA KARAGÜMRÜK'TEN AYRILDI

2017'de MLS ekiplerinden New York City'deyken futbolu bırakan Pirlo 2018'de San Siro'da 45 bin taraftarın önünde jübilesini yapmıştı. Andrea Pirlo, Karagümrük teknik direktörü olarak geçirdiği sezonun sona ermesine 2 hafta kala görevinden ayrılmıştı.