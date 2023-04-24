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Andrea Pirlo: Ä°yi mücadele ettik ve sonunu da getirdik

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Karagümrük#Galatasaray#Pirlo
Andrea Pirlo: Ä°yi mÃ¼cadele ettik ve sonunu da getirdik
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 00:28

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Andrea Pirlo, "OynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pozitif oyunun da verdiÄŸi aÃ§Ä±klar olduÄŸu iÃ§in kalemizde pozisyon da gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã–nemli 1 puan aldÄ±k. Ä°yi mÃ¼cadele ettik ve sonunu da getirdik" dedi.Â

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Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k, Spor Toto SÃ¼per Ligin 31â€™inciÂ haftasÄ±ndaÂ deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Galatasaray ile 3-3 berabere kaldÄ±.

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Andrea Pirlo maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. MÃ¼cadeleyi deÄŸerlendiren Ä°talyan teknik adam,Â "BÃ¼yÃ¼k bir takÄ±ma karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir maÃ§ oynadÄ±k. Zor olacaÄŸÄ±nÄ± biliyorduk. Bu atmosferde 3 gol bulmak da kolay deÄŸil. Bunu iyi deÄŸerlendirdik. Ä°lk yarÄ±da iyi maÃ§ Ã§Ä±kardÄ±k. Ä°stediÄŸimiz pozitif futbolu sahaya yansÄ±ttÄ±k. Ä°kinci yarÄ± GalatasarayÄ±n baskÄ±sÄ±ndan dolayÄ± pasif kaldÄ±k. Uzun toplara baÅŸvurduk. 3-1den geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ oldu. OynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pozitif oyunun da verdiÄŸi aÃ§Ä±klar olduÄŸu iÃ§in kalemizde pozisyon da gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã–nemli 1 puan aldÄ±k. Ä°yi mÃ¼cadele ettik ve sonunu da getirdik. Ä°kinci yarÄ± daha Ã§ok uzun top oynadÄ±k. Daha Ã§ok geri yaslandÄ±k. OnlarÄ±n zorlamasÄ±yla buraya geldik. Kendi oyunumuzu oynamamÄ±z lazÄ±mdÄ±. Burada daha Ã§ok topla oynayan ve isteyen bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ saÄŸlamamÄ±z lazÄ±m. Maalesef ikinci yarÄ± sergileyemedik" ifadelerini kullandÄ±.

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"BU TÄ°P ATMOSFERLERDE OYNAMAK ZOR"

Atmosferin zorluÄŸundan bahseden Ä°talyan teknik adam, "Bu tip atmosferlerde oynamak zor. Biz daha az seyircili, daha sakin statlarda oynuyoruz. Burada sesimi de duyurmam lazÄ±mdÄ±"Â ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"ÅžU ANDA Ä°STEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z FUTBOLU SAHAYA YANSITIYORUZ"

Ä°stedikleri futbolu oynadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Andrea Pirlo, "Pozitif futbol, hÃ¼cum oynayan bir futbol oynatma isteÄŸimiz vardÄ±. Åžu anda istediÄŸimiz futbolu sahaya yansÄ±tÄ±yoruz. Goller atÄ±yoruz. Az yesek daha iyi olacak. Genel olarak antrenmanda yaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± sahaya yansÄ±tmaya daha Ã§ok baÅŸladÄ±k" dedi.

"HERKESÄ° ANALÄ°Z EDÄ°YORUZ"

43 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam, Mauro Icardinin panenka penaltÄ±sÄ±nÄ±nÂ sorulmasÄ± Ã¼zerine ise "Tabii ki de sÃ¶yledik. Herkesi analiz ediyoruz. PenaltÄ±, serbest vuruÅŸ oyuncularÄ±nÄ± Ã¶zel olarak analiz ediyoruz. Bunu atabileceÄŸini, deneyebildiÄŸini biliyorduk. Kalecilerimize sÃ¶ylemiÅŸtik cevabÄ±nÄ± verdi.Â 

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#Karagümrük#Galatasaray#Pirlo

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