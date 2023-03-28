Andrea Pirlo, İtalyanlara içini döktü... Çarpıcı iddia: Beşiktaş'ı yazdılar

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Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün 43 yaşındaki teknik direktörü Andrea Pirlo, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi. Genç teknik adam geleceği hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

"KARAGÜMRÜK'TEN SÖZLEŞME YENİLEME TEKLİFİ ALDIM"

Pirlo, geleceği hakkında İtalyan muhabire şu şekilde bir demeç verdi: "Karagümrük'teki yöneticiler bana sözleşme yenileme teklifi yaptı fakat bu konuyu sezon sonunda konuşmak daha doğru olur. Doğru yerde olmayı ve doğru programlarla gelişmeyi önemsiyorum. Gerisi zaten kendiliğinden gelir."

Karagümrük'ün renklerinin futbolculuk zamanında formasını giydiği İtalyan ekibi AC Milan ile aynı olmasının kendisine şans getirmesini umduğunu söyleyen 43 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı: " Karagümrük'ün renkleri Rossoneri'nin (AC Milan) renkleri ile aynı. Umarım bu bana aynı şansı getirir. Büyük takımlardan telefon almayı hak etmek için çok çalışmalıyım. Fakat şu an bunu düşünmüyorum."

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PİRLO BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA

La Gazzetta dello Sport'un haberin ara başlığında kullandığı ifade ise gündeme damgasını vurdu. İtalyan gazetesi, haberin ara başlığında şu sözleri kullandı: "Andrea Pirlo Beşiktaş, Girona ve Club Brugge tarafından teknik adamlık görevi için düşünülüyor."





"HER GÜN EVİMİN SALONUNDAN BOĞAZ MANZARASINI GÖRMEK EŞSİZ"

Pirlo, İstanbul'da yaşamanın eşsiz olduğunu söyledi ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti: "İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Nişantaşı'nda yaşıyorum. Beşiktaş'ın biraz üzerinde. Her gün evimin salonundan Boğaz manzarasını görebiliyorum ve bu gerçekten eşsiz bir görüntü. Tabii trafik biraz zorluk yaratıyor ancak burası 20 milyonluk bir metropol ve buradaki insanlar futbola büyük bir tutku duyuyor."

Türkiye'de yaşanan depremi de hatırlatan 43 yaşındaki teknik adam, şunları söyledi: "Maalesef Türkiye'de çok büyük bir deprem yaşandı ve çok fazla insan öldü. Çok fazla aile acı çekti. Çok üzücü ayları geride bıraktılar ama yeniden ayağa kalkacaklar."

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"JUVENTUS'A KESİNLİKLE GERİ DÖNERİM"

Pirlo, gazete muhabirinin kendisinin Juventus ile olan ilişkisi hakkındaki sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Juventus ile olan ilişkim gayet iyi. Kulübün başkanı Andrea Agnelli ile görüşme fırsatı buldum. Aynı zamanda diğer yöneticilerden de haber almaya devam ediyorum. Planlar değişse bile karşılıklı saygı devam eder. Bir gün Juventus'a geri döner miyim? Kesinlikle dönerim. Juventus gibi büyük bir kulüp sizi ararsa reddedemezsiniz."

Juventus'un formda genç oyuncusu Fagioli hakkında da konuşan İtalyan teknik adam şunları söyledi: "Locatelli büyüyor. Ama asıl büyük patlamayı yapan oyuncu Fagioli oldu. İlk maçına çıktığında onun teknik direktörü bendim. Ona yeni Pirlo diyebilir miyiz? Nerede ne yapacağını çok iyi biliyor, Juventus'un bir parçası ve takım arkadaşlarını yönlendirme konusunda mükemmel. Ever ona yeni Pirlo diyebiliriz. Ama onu Fagioli olarak hatırlamak daha iyi."

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"İTALYAN FUTBOLCULARA DAHA ÇOK YER AÇILMALI"

Ülkesinin ligi olan Serie A hakkında da konuşan Pirlo, lig hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade etti: "Bu yıl Serie A klasik ve ilginç bir turnuvanın özelliklerini taşıyor. Çünkü küçük takımlar daha cesur ve rakiplerini eskiye nazaran daha çok yeniyorlar. Napoli muhteşem bir yolculuğun içinde. Muhteşem bir oyun oynuyorlar, zor şeyleri çok basit gösteriyorlar. Bunun için Spaletti'ye (Napoli Teknik Direktörü) teşekkür etmeliyiz."

Napoli yönetiminin takımı çok iyi yönettiğini söyleyen Karagümrük'ün hocası, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Spaletti'nin yanında kulübün kadroyu gençleştiren yönetimine de teşekkür etmeliyiz. Bunu diğer kulüpler de yapmalı. Yabancı sayısında bir patlama var. Doğru olan genç İtalyan futbolculara daha fazla yer açmak. Napoli'den futbolcu seçecek olsam kimleri seçerim? Osimhen, Kvaratshelia ve Lobotka'yı seçerim. Özellikle Labotka takımın beyni."

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KARAGÜMRÜK SÜPER LİG'DE 9. SIRADA

Andrea Pirlo'nun teknik adamlık görevini üstlendiği Fatih Karagümrük, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 24 maça çıkarken 31 puan topladı ve ligin 9. basamağında.