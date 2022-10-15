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Andrea Pirlo: "Bu açlıkla devam etmemiz lazım"

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#Fatih Karagümrük#Andrea Pirlo#Süper Lig
Andrea Pirlo: Bu açlıkla devam etmemiz lazım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 17:19

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük, iç sahada karşılaştığı Hatayspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Müsabakayı kazanmanın kendileri için tek seçenek olduğunu söyleyen Pirlo, “Kazandık ve çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkesin üstünde baskı vardı bunu attığımız için mutluyum. Rakip de iyi bir ivme ile geliyordu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Gol de yemedik bu da bizi çok mutlu etti. Fenerbahçe’ye karşı iyi oynadık ama puan alamadık. Kazanarak devam etmek iyi olacak. Bu istek, oyun anlayışı ve bu açlıkla devam etmemiz lazım. Bir maçın yetmeyeceğini biliyoruz. İlerisi için devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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#Fatih Karagümrük#Andrea Pirlo#Süper Lig

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