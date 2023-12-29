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Andrea Bertolacci 3. kez Fatih Karagümrük'te

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#Transfer#Fatih Karagümrük#Andrea Bertolacci
Andrea Bertolacci 3. kez Fatih Karagümrükte
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 17:31

Fatih Karagümrük, daha önce formasını giyen 32 yaşındaki İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Fatih Karagümrük, eski futbolcusu Andrea Bertolacci’yi yeniden kadrosuna dahil etti.

İtalyan futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Fatih Karagümrük’ün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İtalya Serie B ekibi US Cremonese forması giyen ve aynı zamanda eski oyuncumuz olan başarılı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Bertolacci'ye yuvaya hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Andrea Bertolacci 3. kez Fatih Karagümrükte

3. KEZ KARAGÜMRÜK'TE

Daha önce 2020 ile 2022 yılları arasında 2 ayrı dönemde Karagümrük forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı toplam 51 maçta 9 gol, 7 asistlik katkı sağlamıştı.

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Süper Lig’de ayrıca Kayserispor’da da oynayan Bertolacci, sarı-kırmızılı formayla da 17 maçta 2 gol kaydetti.

 

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#Transfer#Fatih Karagümrük#Andrea Bertolacci

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