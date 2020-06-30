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Haber Giriş: 30.06.2020 - 11:37,Son Güncelleme:

Andre Wisdom bıçaklı saldırıya uğradı! Yeni Mesut Özil vakası...

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İngiltere'de yeni bir Mesut Özil vakası yaşandı. Derby County forması giyen Andre Wisdom, Liverpool'da arabasından iner inmez bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki futbolcunun tedavisi sürerken saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Championship ekiplerinden Derby County forması giyen Andre Wisdom, uğradığı bıçaklı saldırı neticesinde hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Liverpool'da bir yakınını ziyarete giden deneyimli oyuncu, arabasından indikten sonra henüz kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından bıçaklandı.

Bıçaklı saldırgan Andre Wisdom'ın kişisel ve değerli eşyalarını alarak olay yerinden kaçarken, 27 yaşındaki futbolcu ise çevredekilerin yardımıyla apar topar hastaneye kaldırıldı.

Yerel polis ekipler, henüz kimliği belirlenemeyen saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı. Andre Wisdom ise bu hafta sonunda kadar hastanede müşahede altında tutulacak.

Kolasinac ve Mesut Özil'e yapılan saldırının yeni görüntüleri...Farklı açıdan yayınlanan görüntülerde Kolasinac'ın cesaretinin saldırının önüne geçtiği net bir şekilde görünüyor.
daha fazla video için

AKILLARA MESUT ÖZİL GELDİ

Mesut Özil ve Arsenal'den takım arkadaşı Sead Kolasinac, geçtiğimiz yaz bir Türk restoranı çıkışında arabalarına binerken motorlu bir çetenin bıçaklı saldırısına uğramışlardı.

Sead Kolasinac'ın saldırganların üzerine yürümesiyle olayı yara almadan atlatmışlardı.

Andre Wisdom bıçaklı saldırıya uğradı Yeni Mesut Özil vakası...

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