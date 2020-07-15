Andre Schürrle kimdir kaç yaşında? Schürrle Hangi takımlarda forma giydi?

Andre Schürrle, 6 Kasım 1990 tarihinde Almanya'nın Ludwigshafen am Rhein şehrinde dünyaya geldi. Futbola 6 yaşındayken Ludwigshafener SC takımında başlayan Andre Schürrle, 16 yaşındayken Mainz takımının alt yapısına katıldı. 21 yaşındayken Leverkusen'e 8 milyon 500 bin Euro bedelle transfer olan Andre Schürrle, 23 yaşında ise Chelsea kadrosuna 22 milyon Euro'ya dahil oldu.

Schürrle'nin transfer macerası, 25 yaşına eriştiğinde 32 milyon Euro bedelli yeniden Almanya'ya, Wolfsburg'a döndü.1 yıl boyunca takımda gösterdiği performans Dortmund'un dikkatini çeken Andre Schürrle, 30 milyon Euro bedelle bu kez Sarı-Siyahlı takımın kadrosuna dahil oldu.

Andre Schürrle'nin bundan sonraki kariyeri kiralık olarak Fulham ve Spartak Moskova'da devam etti. Son olarak 15 Temmuz 2020 tarihinde Dortmund ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından kulüpsüz olarak transfer piyasasında yerini aldı.

1,84 boyundaki sağ ayağına hakim kanat oyuncusu, ihtiyaç halinde sağ kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.