×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Andre Onana'nın kararı belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Andre Onana#Trabzonspor#Manchester United
Andre Onananın kararı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 13:02

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, kariyerine İngiliz ekibinde devam etmek istiyor.

Haberin Devamı

Andre Onana sezon sonu için kararını verdi. 29 yaşındaki oyuncu, Manchester United'da kariyerine devam etmek istiyor.

The Athletic'te konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

"Onana şu anda sezon sonuna kadar Trabzonspor'a kiralanmış durumda ve Lammens'in formu göz önüne alındığında, yaz aylarında United'ın teknik direktörlüğünü üstlenecek kişinin 29 yaşındaki Kamerunlu kaleciyi takıma geri almayı düşünmesi şaşırtıcı olur. Ancak Onana, United'daki kariyerinden vazgeçmiş değil."

#Andre Onana#Trabzonspor#Manchester United

BAKMADAN GEÇME!