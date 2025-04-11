Andre Onana'nın hataları, Lyon'u kurtardı! Rangers 10 kişiyle Bilbao'ya direndi

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları sona erdi.

Gecenin öne çıkan maçında Manchester United, 1-0 geriye düştüğü maçta Lyon'u deplasmanda 2-1 yendi.

Lyon, Thiago Almada'nın 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Manchester United'a beraberliği getiren golü 45. dakikada Leny Yoro attı. Manchester United, 88. dakikada Joshua Zirkzee'nin attığı golle geri döndü ve 2-1 öne geçti. Lyon, 90+5'te Rayan Cherki'nin golüyle maçtan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Manchester United kalecisi Andre Onana, 25. dakikada Almada'nın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Onana, bu topla müdahale etmekte geç kaldı ve top ağlara gitti. Onana, ikinci gol öncesi de ilk şutta topu kontrol edemedi ve Cherki dönen topu tamamlayıp takımına beraberliği getirdi.

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RANGERS 10 KİŞİYLE DİRENDİ

Gecenin bir diğer maçında Rangers ile Athletic Bilbao 0-0 berabere kaldı.

İskoçya ekibi, Robin Pröpper'in 13. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Athletic Bilbao, 76'da Berenguer'in golüyle Rangers karşısında 1-0 öne geçti. VAR incelemesinin ardından bu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle Athletic Bilbao, penaltı kazandı. 82'de penaltıyı kullanan Alex Berenguer, Rangers kalecisi Liam Kelly'yi geçemedi.

AVRUPA LİGİ'NDE DİĞER SONUÇLAR

Bodo/Glimt 2-0 Lazio

Tottenham 1-1 Eintracht Frankfurt