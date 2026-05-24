Andre Onana'dan Trabzonspor'a veda: 'Görevimi tamamladım!'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 18:41

Trabzonspor’da sezon başında Manchester United’dan kiralanan Andre Onana ile yollar ayrıldı. Deneyimli kalecinin bordo-mavili ekiple olan sözleşmesi sona ererken, yıldız isim taraftarlara sosyal medya üzerinden veda etti.

Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana, bordo-mavili kulübe veda etti.

"GÖREVİMİ TAMAMLADIM"

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle noktalayan Kamerunlu file bekçisi, yaptığı paylaşımda Trabzonspor forması giymekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Onana mesajında, “Bu kulübün bir parçası olmak benim için gururdu. Buradaki görevimi tamamladım. Trabzonspor’a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” sözlerini kullandı.

BAŞKAN DOĞAN, "KALMAK İSTERSE ÇÖZÜM ÜRETİLEBİLİR" DEMİŞTİ

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde tecrübeli kalecinin geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Doğan, oyuncunun başka bir kulübe ait olduğunu ve bonservis şartlarının belirleyici olacağını ifade ederken, “Onana hem şehirde hem takım içinde çok sevilen bir karakter. Teknik heyet de kendisinden memnun. Eğer burada kalmaya sıcak bakarsa, ekonomik şartlar konusunda çözüm üretilebilir” değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

