Andre Onana'dan Fenerbahçe sözleri! 'Farklı sebeplerden dolayı kazanamadık'

Onana'nın açıklamaları şu şekilde:

'MAALESEF FARKLI SEPEPLERDEN DOLAYI KAZANAMADIK'

"Fenerbahçe maçı bizim için çok önemliydi. Kazanmak için oradaydık. Maalesef farklı sebeplerden dolayı kazanamadık."

'YAŞANANLAR BİLİNİYOR'

“Hakem kararlarıyla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hayatta sizin kontrolünüzde olmayan şeyler vardır. Hakem kararları da bunlardan biri. Kendi yapacaklarımıza odaklanmak istiyoruz. Tabii ki, yaşananlar biliniyor.”

'BİZİM ADIMIZA ÇOK ÖĞRETİCİ BİR MAÇ OLDU'

"Sadece galibiyetler bir şeyler öğretmez. Bazen mağlubiyetler de size çok şey öğretebilir. Bizim adımıza çok öğretici bir maç oldu. Bizi birleştiren bir maç oldu."

'MAÇIN TAMAMINA YAKIN BÖLÜMÜ 10 KİŞİ OYNAMAK DURUMUNDA KALDIK'

"Takıma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde adaptasyonum kolay oldu. Uzun yıllardır onların yanındaymış gibi hissetmeye başladım. Takımımızın yarışmacı mücadele etmeyi seven bir takım.

Hem kendi aramızda hem de rakip ile mücadele ederek kazanmaya çalışıyoruz. Maçın tamamına yakın bölümü 10 kişi oynamak durumunda kaldık. Bu durumda mücadele etmek gerekir. Takım arkadaşlarımda öyle yaptı. Bizim adımıza çok öğretici bir maç oldu. Belki mağlup olduk ama bu maç bizi birleştirdi."

'ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN İHTİYACI'

"Pas kalitesi ile alakalı benimde hoşuma giden bir tarz var ama önemli olan takımın ihtiyacı bende buna dikkat ederek oynuyorum. Rakibin tarzına göre tarz değiştirmek zorundasınız. Takımın neye ihtiyacı varsa kendimi ona adapte etmeye çalışıyorum."

'FIRSAT GELDİĞİNDE BUNU DEĞERLENDİRMEK LAZIM'

"Genç kalecilerimiz ile ilgili şunu söyleyebilirim gayet yetenekliler ve çalışıyorlar. Önlerinde çok uzun bir yol. Onlara başarılı olmanız, mücadele etmeniz lazım diyorum. Önemli olan fırsat geldiğinde bunu değerlendirmek lazım. Onlarda bu tren geldiğinde, başarılı olmak için çok çalışmaları lazım... Öyle de yapıyorlar zaten."

'KAYBEDECEKLERİMİZ OLACAKTIR AMA KAZANACAKLARIMIZ DAHA FAZLA OLACAK'

"Bireysel bir spor yapmıyoruz. Kolektif bir spor... Kazandığınızda beraber, kaybettiğinizde beraber kaybediyorsunuz. Galibiyet sizlere çok şey öğretmeyebilir. Mutlusunuzdur ve detayları gözden kaçırabilirsiniz. Buradaki kendi kariyerim ile alakalı hem bireysel olarak hem kulübün beklentileri çok yüksek. Kaybedeceklerimiz olacaktır ama kazanacaklarımız daha fazla olacaktır. İyi bir dönem geçirmek için buradayız."

'BERABER ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

"Çok iyi bir hocamız var. Taktik üzerine çalışmayı seviyor. Hem hocamız ile çalışmak, hem yeri görmek için 1 haftam oldu. Ama birçok şeyin benzerlik gösterdiğini, yakın ligler olduğunu söyleyebilirim. Beraber çalışmaya devam edeceğiz."

'ŞAMPİYON OLUNAN SENE YAPILAN KUTLAMALARI GÖRDÜM'

"Rigobert Song ile uzun süredir bir ilişkimiz var. Kamerun’da da hocamdı. Takım hakkında güzel şeyler söyledi. 1 haftadır buradayım. Şehri çok tanıma fırsatım olmadı. Şampiyon olunan sene yapılan kutlamaları gördüm. Şunun sözünü verebilirim takım arkadaşlarım ile birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taraftarlara şunu söylemek istiyorum iyi günlerde de kötü günlerde de hep beraber olalım."