Andre Onana, Trabzonspor'da en şaşırdığı olayı anlattı

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Onana, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren bordo mavili takımın kampında soruları yanıtladı.

Kampın iyi gittiğini ve gayet iyi çalıştıklarını belirten Onana, "Çok yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Takımımız birlik olmuş durumda. Bu da çok önemli. Önümüzde zorlu, uzun bir sezon olacak. Gayet iyi çalışıyoruz ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.

"BAŞKANIMIZ SÖZÜNDE DURAN BİRİSİ"

Deneyimli kaleci Trabzon'a geri dönüş sürecindeki düşüncelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Geri dönüş kararım çok basit oldu. Kupayı kazandığımız anda Ertuğrul başkanımız sahada yanıma gelip, 'Andre, 1 yıl daha kalmanı istiyorum.' dedi. Zaten ondan sonrasında şartları konuştuk. İki tarafın da çok mutlu olacağı şartlar üzerinde uzlaşıp çok da uzun sürmeden anlaşmayı tamamladık. Ben de buraya gelmeyi çok istemiştim. Çünkü başkanımız sözünde duran birisi. Bana bu talebi iletmişti ben de zaten mutlu olduğum yere tekrar gelmeyi çok kolay bir kararla aldım."

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Bu sezonun geçen sezona göre çok daha zor olacağına dikkati çeken Onana, şunları söyledi:

"Daha fazla çalışmamız gerekecek. Rakipler daha fazla bize odaklanacak. Daha iyi işler çıkarmamız gereken bir sezon olacak. Aynı zamanda zorlukları da aşmamız gereken bir sezon olacak. Çünkü çok kolay olmayabilir, zorluklar yaşayabiliriz. Ama bu zorlandığımız anlarda da belki de tek bundan çıkış yolu pozitif olmak olacak. Her zaman pozitif olmalıyız. Hem bütün takım arkadaşlarımız, taraftarlarımız herkes pozitif olmak durumunda. Çünkü bu takım bunu başardı, daha iyisini de yapacak. Zorluklar için de hazırız."

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"MAÇ İÇERİSİNDE EĞLENMEYE ÇALIŞIYORUM"

Onana, kalede rahat olmasına ilişkin olarak, "Tecrübe diyebilirim. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi elit seviyede, bu seviyelerde çok uzun süredir oynuyorum. Yaklaşık 10-12 yıl oldu bu seviyelerde oynuyorum. Buna benzer birçok maç oynadım. Bu seviyelerde çok maç oynamış olmak da size bir sakinlik getiriyor ama benim en çok yapmaya çalıştığım şey tadını çıkarmak." diye konuştu.

Maç içerisinde rakip takımın kendilerine nasıl pres yaptığını, hangi tarafa bastığını, baskının birebir gelip gelmediğini, hangi yönde boşluk olduğunu görmeye çalıştığını aktaran Onana, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu görürken de tadını çıkarmaya, eğlenmeye çalışıyorum maç içesinde. Ama sadece bu benim başarım değil, bu sakinliği bana veren takım arkadaşlarım. Çünkü takım arkadaşlarımın mücadelesi, onların boşa çıkması, doğru alanları değerlendirmesi olmasa benim de bu konuda başarılı olmam mümkün değil. Kalede, bu kadar sakin kalabilmem mümkün değil. Aynı zamanda tabii ki onların bana karşı gösterdiği güven de beni ayrıca kalede daha da sakin kalmaya itiyor."

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"FUTBOLDA HİÇ KİMSENİN YERİ DOLDURALAMAZ DEĞİL"

Onana, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından kaleyi devralmasına ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

"Futbolda hiç kimsenin yeri doldurulamaz değil. Bunun adı Uğurcan olsun, Onana olsun ya da benden sonra gelecek kaleci olsun. Herhangi bir oyuncunun ya da herhangi bir pozisyondaki ismin yeri doldurulabilir. Ama bunu söylerken şunu da ifade etmem gerekir; Uğurcan gerçekten çok beğendiğim, saygı duyduğum, A Milli Takım'ın kalesini koruyan ve bu takımla çok önemli başarılara imza atmış büyük bir kaleci. Kendimi değerlendirecek olursam ben de kariyerimde önemli başarılar elde etmiş bir kaleciyim. Ancak ne ben ne Uğurcan ne de başka biri vazgeçilmez değildir. Ben de bu takımdan ayrıldığımda mutlaka yerim dolacaktır."

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"FATİH TEKKE KORKMAYAN BİRİ"

Onana, teknik direktör Fatih Tekke'den övgüyle söz ederek şunları aktardı:

"Fatih hocayla aramızdaki ilişkiyi şöyle ifade edebilirim, hocayı şöyle tarif ediyorum; taktiksel anlamda bir çılgın. Bunu tamamen olumlu anlamda söylüyorum. Geçen sezon taktiksel anlayışıyla bize bir kupa kazandırdı. Futbol konusunda çok net fikirleri var ve bunları anlatmaktan ya da uygulamaktan çekinmeyen biri. Risk almaktan korkmuyor, oyundan korkmuyor ve yapılması gereken her şeyi yerine getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla kendisiyle çalışmaktan büyük keyif alıyorum."

Fatih Tekke için "Hem kendi adıma iyi bir arkadaş hem de çok iyi bir antrenör." diyen Onana, "Burada ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Bu yıl da olabilir, sonraki yıl da. Ne kadar birlikte çalışacağımız belli değil. Ancak hocamı her zaman iyi hatırlayacağım. Kendisine her zaman en iyi dileklerimi iletiyor ve nerede olursam olayım başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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"BENİ EN ŞAŞIRTAN OLAY..."

Türkiye'de unutamadığı anlardan birini de paylaşan Onana, şunları kaydetti:

"Trabzonspor ve Türkiye'de yaşadığım en ilginç, belki de hiç unutamayacağım anlardan biri buydu. Fenerbahçe deplasmanında Okay'ın kırmızı kart gördüğü ve kaybettiğimiz maçta son ana kadar mücadele ettik. Hatta son saniyelerde beraberlik şansı bile yakaladık. Maçın ardından soyunma odasında arkadaşlarımı tebrik ettim. Daha sonra hocamız konuşmasını yaptı. Ardından beni en çok şaşırtan olay yaşandı. Başkanımız soyunma odasına geldi. Daha önce forma giydiğim takımlarda primlerin yalnızca kazanılan maçlardan sonra verildiğini görmüştüm. Hayatımda ilk kez bir başkanın mücadeleyi ödüllendirdiğine tanık oldum. Maçtan sonra kulüp başkanının soyunma odasına inip oyuncuları tek tek tebrik etmesi ve kaybedilen maça rağmen prim vermesi, benim adıma pozitif anlamda unutamadığım anlardan biri oldu."