Andre Onana, Süper Lig'in zirvesinde!

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Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, bu sezon sergilediği performansla Süper Lig’in en dikkat çeken kalecileri arasında yer aldı.

Kalesine gelen 52 isabetli şutun 45’ini kurtaran Onana, yüzde 85 olarak açıklanan kurtarış oranıyla ligde en yüksek yüzdeye sahip kaleci oldu.

Tecrübeli file bekçisi, aynı zamanda kariyerinin en yüksek kurtarış yüzdesine ulaştığı sezonu geçirirken bordo mavili ekibin savunma performansında önemli rol oynadı. Öte yandan Trabzonspor 2000-2001 sezonundan bu yana ilk kez bir sezona iç sahada beşte beş yaparak başladı.