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Andre Onana, Süper Lig'in zirvesinde!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Onana#Trabzonspor
Andre Onana, Süper Ligin zirvesinde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 07:00

Trabzonspor'un file bekçisi Andre Onana, yaptığı kurtarışlarla Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

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Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, bu sezon sergilediği performansla Süper Lig’in en dikkat çeken kalecileri arasında yer aldı.

Kalesine gelen 52 isabetli şutun 45’ini kurtaran Onana, yüzde 85 olarak açıklanan kurtarış oranıyla ligde en yüksek yüzdeye sahip kaleci oldu.

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Tecrübeli file bekçisi, aynı zamanda kariyerinin en yüksek kurtarış yüzdesine ulaştığı sezonu geçirirken bordo mavili ekibin savunma performansında önemli rol oynadı. Öte yandan Trabzonspor 2000-2001 sezonundan bu yana ilk kez bir sezona iç sahada beşte beş yaparak başladı.

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#Süper Lig#Onana#Trabzonspor

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