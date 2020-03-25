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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 13:32,Son Güncelleme:/

Andre Castro'dan Türkçe 'Evde Kal' mesajı

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Andre Castro'dan Türkçe 'Evde Kal' mesajı
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Portekizli futbolcusu Andre Castro, antrenmanlara evlerinde devam ettiklerini, taraftarlarla yakında statta görüşeceklerini belirtti.

Castro, kulübün Twitter hesabından paylaşılan görüntülü mesajında taraftarlara Türkçe seslendi.

Evinde bisiklet süren Castro, "Herkese merhabalar. Şimdi kendi sağlığı ve ailenin sağlığı için herkes evinde. Biz de antrenmanlara devam ediyoruz, çok iyiyiz. Sen de evinde kal, yakında statta görüşürüz." şeklinde konuştu.

Andre Castrodan Türkçe Evde Kal mesajı

Andre Castrodan Türkçe Evde Kal mesajı

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