Andre Castro'dan Türkçe 'Evde Kal' mesajı

Castro, kulübün Twitter hesabından paylaşılan görüntülü mesajında taraftarlara Türkçe seslendi.



Evinde bisiklet süren Castro, "Herkese merhabalar. Şimdi kendi sağlığı ve ailenin sağlığı için herkes evinde. Biz de antrenmanlara devam ediyoruz, çok iyiyiz. Sen de evinde kal, yakında statta görüşürüz." şeklinde konuştu.





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