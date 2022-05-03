Canlı: Andorra - Frutti Extra Bursaspor maçı

7Days EuroCup'taki temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde deplasmanda Morabanc Andorra ile karşılaşıyor.
Morabanc Andorra 56-63 Frutti Extra Bursaspor
Dördüncü çeyrek oynanıyor...
1. çeyrek: 20-22
2. çeyrek: 34-38
3. çeyrek: 56-63
7Days EuroCup çeyrek final karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, Sloven ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-83 mağlup edere yarı finale yükselmişti.
ANDORRA FRUTTI EXTRA BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Andorra - Frutti Extra Bursaspor Eurocup yarı final maçı, saat 21:00’de başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanıyor.
Kazanan finalde Valencia - Virtus Bologna galibiyle oynayacak. Tek maç üzerinden oynanan turnuvada Bursaspor finale kalması halinde yine deplasmanda sahaya çıkacak. Yeşil beyazlı takım şampiyonluğa ulaşması halinde gelecek sezon THY Euroleague'de mücadele edecek.