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Canlı: Andorra - Frutti Extra Bursaspor maçı

#Eurocup#Andorra#Frutti Extra Bursaspor
Canlı: Andorra - Frutti Extra Bursaspor maçı

Temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, Eurocup yarı final maçında Morabanc Andorra ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanan finale yükselecek.

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7Days EuroCup'taki temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde deplasmanda Morabanc Andorra ile karşılaşıyor.

Morabanc Andorra 56-63 Frutti Extra Bursaspor

Dördüncü çeyrek oynanıyor...

1. çeyrek: 20-22

2. çeyrek: 34-38

3. çeyrek: 56-63

7Days EuroCup çeyrek final karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, Sloven ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-83 mağlup edere yarı finale yükselmişti. 

ANDORRA FRUTTI EXTRA BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Andorra - Frutti Extra Bursaspor Eurocup yarı final maçı, saat 21:00’de başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanıyor.

Kazanan finalde Valencia - Virtus Bologna galibiyle oynayacak. Tek maç üzerinden oynanan turnuvada Bursaspor finale kalması halinde yine deplasmanda sahaya çıkacak. Yeşil beyazlı takım şampiyonluğa ulaşması halinde gelecek sezon THY Euroleague'de mücadele edecek.

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#Eurocup#Andorra#Frutti Extra Bursaspor

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