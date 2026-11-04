Andoni Iraola: 'Burası gelip oynamak için çok zor bir yer!'

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool'u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertlilere Devler Ligi'ndeki ilk galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mason Greenwood, 73. dakikada Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Liverpool'un gollerini ise 25. dakikada Trey Nyoni ve 69. dakikada Alexander Isak attı.

IRAOLA: "KAZANABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORDUK AMA OLMADI"

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İspanyol teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"İki kez öne geçtiğimiz, maçı kontrol ettiğimiz ve iyi oynadığımız bölümler oldu. Gollerimizi de bulduk. Ancak sonrasında daha iyi savunma yapmamız gereken anlar yaşandı. Yediğimiz goller bize çok zarar verdi çünkü iyi anlar yakaladığımızda, maçı kontrol ettiğimizde ve rakip kaleye yaklaştığımızda iki kez öne geçmiştik; golleri bulmuştuk ama kesinlikle daha iyi savunmamız gereken durumlarda gol yedik.

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Bu maçı kaybetmemizin en önemli nedeni, üç duran topta gol yememizdi. Ligde bu konuda çok iyiydik, bugüne kadar da oldukça iyi gidiyorduk. Bunun Fenerbahçe’nin güçlü yanlarından biri olduğunu biliyorduk. Bir serbest vuruştan, bir köşe vuruşundan ve hatta maçın sonundaki uzun taç atışından gol yedik. İlk golde barajı yanlış kurduk. İkinci golde boştaki topu alamadık. Üçüncü golde 3 kişi arasından kafa vurup gol attılar. Bu durum çok sinir bozucu, çünkü burası gelip oynamak için zor bir yer. Maç öncesinde, maçın büyük bölümünde bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorduk ama olmadı."