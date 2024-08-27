×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oluyor! Süper Lig takımları ile anılıyordu ama...

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#Anderson Talisca#Al Nassr
Anderson Taliscanın yeni takımı belli oluyor Süper Lig takımları ile anılıyordu ama...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 11:30

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen ve neredeyse her transfer döneminde adı Süper Lig ekipleriyle anılan Anderson Talisca için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da top koşturan ve geleceği merak edilen Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Adı sık sık Süper Lig takımlarıyla anılan Brezilyalı yıldızın Al-Nassr'dan kiralık olarak ayrılacağı öne sürüldü.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Young Boys karşısına dev bir servet ve transfer için çıkıyor Okan Buruk ilk 11ini belirlediGalatasaray, Young Boys karşısına dev bir servet ve transfer için çıkıyor! Okan Buruk ilk 11'ini belirlediHaberi Görüntüle

BU KEZ KATAR YOLCUSU

Al-Jazeera'nın hbaerine göre Al-Nassr'dan ayrılma ihtimali en yüksek futbolcu olarak gösterilen Talisca'nın yeni adresinin Katar ekibi Al-Gharafa olacağı ifade edildi.

Transferin an meselesi olduğu belirtilirken, Talisca'nın kısa süre içerisinde kulüp tesislerine gideceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Al-Nassr ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Talisca, bu sezon çıktığı 3 maçta gol ya da asist katkısı veremedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TRANSFER#Anderson Talisca#Al Nassr

BAKMADAN GEÇME!