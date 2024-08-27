Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oluyor! Süper Lig takımları ile anılıyordu ama...

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Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da top koşturan ve geleceği merak edilen Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Adı sık sık Süper Lig takımlarıyla anılan Brezilyalı yıldızın Al-Nassr'dan kiralık olarak ayrılacağı öne sürüldü.

BU KEZ KATAR YOLCUSU

Al-Jazeera'nın hbaerine göre Al-Nassr'dan ayrılma ihtimali en yüksek futbolcu olarak gösterilen Talisca'nın yeni adresinin Katar ekibi Al-Gharafa olacağı ifade edildi.

Transferin an meselesi olduğu belirtilirken, Talisca'nın kısa süre içerisinde kulüp tesislerine gideceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Al-Nassr ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Talisca, bu sezon çıktığı 3 maçta gol ya da asist katkısı veremedi.