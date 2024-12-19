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Anderson Talisca'nın Süper Lig'e geleceği tarihi duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray... | Stefano Pioli'den şartlı onay

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Anderson Taliscanın Süper Lige geleceği tarihi duyurdular Fenerbahçe ve Galatasaray... | Stefano Pioliden şartlı onay
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 08:47

Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin sonuna artık çok kısa bir süre kalırken, kulüpler de transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın geleceğine dair Suudi Arabistan basınından dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

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Trendyol Süper Lig'de zirve çekişmesi devam ederken, ilk devrenin sona ermesine de artık bir hafta kaldı. Takımlar, 17. hafta müsabakalarına çıkacak ve ikinci devre 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Ligin ilk yarısında son viraja girilirken takımlar da transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

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Zirvede bulunan Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin, daha önceki yıllarda birçok kez olduğu gibi transfer yarışında Anderson Talisca için karşı karşıya geldiği iddia edilmişti.

Bu durum üzerine Suudi Arabistan basınından dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Ülke basınında çıkan haberlerde Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın ayrılığına kulüp cephesinden de onay çıktığı belirtildi.

YÖNETİME ŞART SUNDU

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Daha önce Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Brezilyalı yıldız için Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin yönetime şart sunduğu ifade edildi.

Pioli'nin Cristiano Ronaldo ile birlikte oynayabilecek bir hücumcu talep ettiği ve ancak bu durum gerçekleşirse Talisca'nın ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.

"FELAKET OLUR, KRİZ ÇIKAR"

İtalyan teknik adamın transfer isteğinin yerine getirilmemesi ve Talisca'nın ayrılması halinde takım içinde performans düşüklüğü yaşanacağını belirttiği öne sürüldü. Ayrıca Pioli'nin ligdeki gidişat açısından bu şartlarda Talisca'nın ayrılığının felaket getireceğini ve kriz oluşturacağını söylediği vurgulandı.

Anderson Taliscanın Süper Lige geleceği tarihi duyurdular Fenerbahçe ve Galatasaray... | Stefano Pioliden şartlı onay

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ...

Öte yandan Suudi Arabistan basınının kulüp yönetimi kaynaklarından edindiği bilgiye göre Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini ocak ayının ilk haftasında açıklayacak.

Brezilyalı futbolcuyla anlaşmaya varan sarı - lacivertlilerin, Al-Nassr'la da el sıkıştığı ve oyuncuyu İstanbul'a getirerek imza attıracağı yazıldı.

GALATASARAY'DAN VETO

Ayrıca haberde Talisca'nın Galatasaray'a da önerildiği ancak sarı - kırmızılıların Paulo Dybala transferine yoğunlaşması nedeniyle 30 yaşındaki futbolcunun imzasını rafa kaldırdığı iddia edildi.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıkan Talisca, 8 gol kaydetti ve 1393 dakika sahada kaldı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ SEZON OYNADI

Ülkemizde Beşiktaş formasını 2016-2018 yılları arasında iki sezon terleten ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Anderson Talisca, 80 resmi maçta 37 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY

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