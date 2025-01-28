Anderson Talisca'dan imza sonrası ilk sözler: Benim için inanılmazdı!

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Trendyol Süper Lig'de zirvenin 6 puan uzağında bulunan ve sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfere hızlı bir başlangıç yapmıştı.

Sarı - lacivertliler Diego Carlos ve Milan Skriniar'ın ardından Anderson Talisca'yı da kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Talisca, imza sonrası FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Taraftarların kendisine yaptığı karşılama için konuşan Talisca, "Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim bu takımı desteklemeye devam edin. Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz." dedi.

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Takımın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Brezilyalı futbolcu, "Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak." şeklinde konuştu.