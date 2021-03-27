MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAnderson Talisca'dan Galatasaray açıklaması
GeriFutbol Anderson Talisca'dan Galatasaray açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 27.03.2021 - 18:56 | Son Güncelleme:

Anderson Talisca'dan Galatasaray açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anderson Talisca'dan Galatasaray açıklaması

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, hakkında Galatasaray'a transfer olabileceğine yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Talisca, sosyal medya hesabından hakkında Galatasaray ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Instagram hesabından açıklama yapan Brezilyalı yıldız, "Galatasaray'a saygı duyuyorum ama haberler doğru değil. Kulüp veya kimseyle anlaşmam yok. Türkiye'de ben bir kartalım." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği 2 sezonda 1 şampiyonluk elde etti.

Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen Talisca'nın sözleşmesi 2022'de sona erecek.

Anderson Taliscadan Galatasaray açıklaması

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi