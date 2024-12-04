Anderson Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına ilk yanıt!

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Anderson Talisca'da yeni bir gelişme yaşandı.

Devre arası transfer döneminde sarı-lacivertlilerin ilk hedefi olduğu belirtilen Brezilyalı yıldız, sosyal medyadan sürpriz bir yorum yaptı.

Talisca; İtalyan gazetecinin "Talisca ile Fenerbahçe anlaştı" şeklinde habere "Yalan haber" ifadelerinin yer aldığı bir yorum yaptı.

ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili "Talisca'yı istiyoruz ama kolay bir şey değil. 11 milyon euro maaşı var çocuğun. Kulübünün beklediği para var, bütün bunları hesaplamak gerekiyor. Olursa tabii ki istiyoruz" demişti.

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