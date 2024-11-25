Anderson Talisca'dan Fenerbahçe için ilk hamle geldi! Transferde sıcak saatler...

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Kış transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız veren Fenerbahçe'de ilk hedefin Anderson Talisca olduğu iddia ediliyor.

Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda listesini oluşturan sarı lacivertlilerde transfer gündeminde sıcak saatler yaşanıyor. Talisca'yı ikna eden Fenerbahçe, Al-Nassr'la pazarlıklarda son aşamaya geldi.

BABEL DE SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan eski futbolcu Ryan Babel, Beşiktaş’ta birlikte forma giydiği Talicsca’nın Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili konuştu.

Ryan Babel, “Onun Avrupa’da olmasını istersiniz ama 5-6 yıldır Suudi Arabistan’da. O böyle bir yol seçti. Fenerbahçe’ye faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

TALISCA İLK HAMLEYİ YAPTI

Fenerbahçe taraftarlarının transferi için gün saydığı yıldız futbolcudan çok konuşulacak bir hamle geldi.

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Bir dönem ligimizde Beşiktaş'ta harikalar Anderson Talisca, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı.

Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

PIOLI'DEN TALISCA AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Al Nassr teknik direktörü Stefano Pioli, yenilgi sonrası Talisca ile ilgili bir açıklama yaparak, 'Bugün hücumda Talisca'nın yokluğu bizi etkiledi. Onu çok aradık.' ifadelerini kullanmıştı.