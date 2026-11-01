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Anderson Talisca'dan Ersun Yanal'ın 'neden gönderildin?' sorusuna olay yanıt!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Anderson Talisca#Ersun Yanal
Anderson Taliscadan Ersun Yanalın neden gönderildin sorusuna olay yanıt
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 20:47

Ersun Yanal'ın "Leblebi gibi gol atan Talisca'yı neden gönderdiniz?" sözlerine Anderson Talisca dikkat çeken bir yorum yaptı.

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Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den ayrılan Anderson Talisca'dan olay bir açıklama geldi. Brezilyalı futbolcu, Ersun Yanal'ın sözlerine karşılık yanıt verdi.

Ersun Yanal, Talisca'nın gönderilmesiyle ilgili, "Bu kadronun ofansif iki oyuncusunu niye gönderdiniz? Yerlerine daha kaliteli bir oyuncu niye almadınız? İstifa eden hocayla niye devam ettiniz? Bu ciddi anlamda keyfî bir karardır! 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan, Şampiyonlar Ligi serüveninde gol kralı olan, leblebi gibi gol atan adamı niye gönderdiniz ya? Hasta mısınız siz?" demişti.

Anderson Taliscadan Ersun Yanalın neden gönderildin sorusuna olay yanıt

"ACUN ILICALI..."

Talisca ise Yanal'ın bu sözlerinin paylaşıldığı bir gönderinin altına "Bütün bunların neden olduğunu anlamak kolay! Acun Ilıcalı beni kulübe getiren kişiydi." yorumunu bıraktı.

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FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'de 1.5 sezon forma giyen Talisca, 75 maçta süre buldu. Söz konusu karşılaşmalarda 44 atan Brezilyalı 7 de asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Anderson Talisca#Ersun Yanal

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