Anderson Talisca'dan Ersun Yanal'ın 'neden gönderildin?' sorusuna olay yanıt!

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Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den ayrılan Anderson Talisca'dan olay bir açıklama geldi. Brezilyalı futbolcu, Ersun Yanal'ın sözlerine karşılık yanıt verdi.

Ersun Yanal, Talisca'nın gönderilmesiyle ilgili, "Bu kadronun ofansif iki oyuncusunu niye gönderdiniz? Yerlerine daha kaliteli bir oyuncu niye almadınız? İstifa eden hocayla niye devam ettiniz? Bu ciddi anlamda keyfî bir karardır! 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan, Şampiyonlar Ligi serüveninde gol kralı olan, leblebi gibi gol atan adamı niye gönderdiniz ya? Hasta mısınız siz?" demişti.

"ACUN ILICALI..."

Talisca ise Yanal'ın bu sözlerinin paylaşıldığı bir gönderinin altına "Bütün bunların neden olduğunu anlamak kolay! Acun Ilıcalı beni kulübe getiren kişiydi." yorumunu bıraktı.

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FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'de 1.5 sezon forma giyen Talisca, 75 maçta süre buldu. Söz konusu karşılaşmalarda 44 atan Brezilyalı 7 de asist yaptı.