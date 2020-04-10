Anderson Talisca'dan Beşiktaş paylaşımı! Son dakika spor haberleri
Dün Instagram hesabından Beşiktaş'la ilgili bir paylaşım yapan Anderson Talisca, bu kez de bir taraftarın ''Geliyor gönlümün efendisi'' notuyla paylaştığı gönderiyi kendi hesabında yayınladı ve siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
Beşiktaş'ta iki sezon kiralık olarak forma giyen ve siyah-beyazlı ekipte önemli izler bırakan Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş taraftarları Brezilyalı futbolcuya sosyal medya üzerinden sık sık geri dönme çağrısı yaparken Talisca'nın bir paylaşımı kafaları karıştırdı.
Son günlerde hesabında sık sık Beşiktaş temalı paylaşımlarda bulunan Talisca, bir taraftarın ''Geliyor gönlümün efendisi'' notuyla paylaştığı gönderiyi kendi hesabında yayınladı. Anderson Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada Beşiktaş taraftarları tarafından kısa sürede ilgi gördü.
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