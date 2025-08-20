×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Anderson Talisca'dan ayrılık iddialarına yanıt geldi

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Anderson Talisca#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 12:07

Brezilya'ya döneceği iddia edilen Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca, hakkında çıkan ayrılık iddialarına cevap verdi.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan Anderson Talisca'nın adı geçtiğimiz günlerde Gremio ve Corinthians'la anılmış, Brezilyalı futbolcunun ülkesine dönmeye sıcak baktığı iddia edilmişti.

Süper Lig'de oynanan Göztepe maçında kaçırdığı penaltının ardından sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken 31 yaşındaki yıldız futbolcu, yaptığı açıklamayla transfer iddialarına son noktayı koydu.

"ŞU AN SADECE FENERBAHÇE'YE ODAKLANDIM"

TNT Sports'a konuşan Talisca, "Şu anda Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyorum. Anı yaşıyorum ve Fenerbahçe ile kontratım var. Şu an sadece Fenerbahçe'ye odaklandım. Tek hedefim Şampiyonlar Ligi." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 25 maça çıkan Talisca, 13 gol atıp de 2 asist üretti.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Talisca'nın sarı-lacivertli kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

