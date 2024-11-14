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Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe derken kulübünden açıklama...

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#Transfer#Fenerbahçe#Talisca
Anderson Talisca transferinde flaş gelişme Fenerbahçe derken kulübünden açıklama...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 19:52

Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtilen Anderson Talisca için kulübünden transfer açıklaması yapıldı.

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr formasını giyen ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği belirtilen Anderson Talisca konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

DEVRE ARASI PLANI

İtalya basınında yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin, devre arası transfer döneminde Anderson Talisca'yı renklerine bağlamayı arzuladığı bilgisi yer almıştı.

Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin de herkes tarafından kabul edilen yıldız bir isme sarı lacivertli formayı giydirerek taraftarını heyecanlandırmak istediği vurgulanmıştı.

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KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu gelişmelerin ardından Anderson Talisca için açıklama geldi.

Suudi Arabistan'tan Al-Youm'un haberine göre; Al-Nassr yetkilileri Brezilyalı oyuncu için "Kulüp, Anderson Talisca için son dönemde herhangi bir resmi teklif almadı ve oyuncu, kulübün bir parçası olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Anderson Talisca transferinde flaş gelişme Fenerbahçe derken kulübünden açıklama...

KIŞ DÖNEMİNDE AYRILMAYACAK

Anderson Talisca'nın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağı da belirtildi.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 resmi maça çıkan Talisca, 8 gol kaydetti ve 1275 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Talisca

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