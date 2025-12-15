Anderson Talisca: 'Şampiyonluk için bunları yapmalıyız!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor’u 4-0 yendi.

Sarı-lacivertliler Talisca’nın 2, Mert Müldür ve Marco Asensio'nun da 1'er golüyle galibiyete uzandı. Ligde 9 ila 13. haftalar arası 5 maçlık galibiyet serisinin ardından Galatasaray ve Başakşehir ile berabere kalan Kanarya, Konyaspor’u yenerek 2 hafta sonra galibiyet elde etti.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertli futbolcular, galibiyeti değerlendirdi.

EDERSON: KENDİ ADIMA ÇALIŞMALAR YAPIYORUM

"Bugün büyük bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Takım iyi bir performans gösterdi. Talisca'yı kutlarım. Galibiyet için çok mutluyum. Takıma yardımcı olmak için her zaman sahadayım. Bu şekilde devam etmek istiyoruz.

Tabii ki idmanlardan sonra çalışmalarımız oluyor. Fenerbahçe'yi çok daha iyi noktaya getirmek adına kendi adıma çalışmalarını yapıyorum. Bu yaptığımız çalışmalar, temel çalışmalar, takım için yaptığımız çalışmalar. Takımın performansı için bu anlamda bireysel çalışmalarım oluyor."

MERT MÜLDÜR: UZUN SÜRE OLMUŞTU

"Gol atmayalı bayağı uzun bir süre oldu. Golden önemlisi galibiyet. 4 gollü bir maç oldu. Bizim açımızdan çok iyi oldu. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz.

Maça çok iyi başladık. İlk gol çok önemliydi. Devreye 3-0 önde girmek bayağı iyi oldu. İkinci yarıda durmadık, dördüncü golü aradık. Zorlandık. Sonunda 4. golü de bulduk ve kazandık."

TALISCA: ŞAMPİYONLUK İÇİN YAPMAMIZ LAZIM

"Son dönemde iyi performans gösteriyorum, bu nedenle mutluyum. Takımın performansı iyi olunca da bireysel performanslar da artıyor. Çok mutluyum.

Çok gol atan bir takımımız var. Sürekli rakip kaleyi arıyoruz, şut çekme fırsatları arıyoruz. Çok gol atmamız lazım ve savunmayı iyi yapmamız lazım bu ligde şampiyonluk için."