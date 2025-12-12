Anderson Talisca: 'Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık!'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Norveç'in Brann ekibini 4-0 yendi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca (3) kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcular, sergiledikleri performansı ve aldıkları 3 puanı değerlendirdi.

TALISCA: "MÜCADELEYİ HİÇBİR ZAMAN BIRAKMADIK"

"Takım olarak çok iyiydik. Saha zemini bize yardım etmedi ama çok iyi oynadık. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Her maç önemli. Her maç zor. Hocamızın istediklerini en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Bu şekilde devam edeceğiz."

YİĞİT EFE DEMİR: "RAKİBİ İYİ ANALİZ EDİP KAZANDIK"

"Zemine hazırlıklı geldik. Rakibi de iyi analiz edip kazandık. Takım oyunumuz çok iyiydi. Maç maç gidiyoruz. Performansımdan memnunum. Daha da iyi olacağım. Sıkı çalışmaya devam edeceğim. Hocam bana güveniyor, güvenini boşa çıkarmayacağım. Bu arma altında mücadeleme devam edeceğim. İster 6 numara ister stoper ister kaleci olayım, Fenerbahçe için oynamak çok güzel, hiç fark etmez."

Haberin Devamı

JAYDEN OOSTERWOLDE: "GOLLERİ ÇABUK VE HIZLI BULDUK"

"Golleri çabuk ve hızlı bulduk. Rakibin 10 kişi kalması şanslı bir durumdu. 3 puandan ötürü mutluyum. Ligde de bana göre iyi gidiyoruz. Namağlubuz. Bu da bizim nasıl takım olduğumuzu gösteriyor. Bu maçı örnek alarak bir sonraki maçlarda da kazanmak istiyoruz."

FRED: "BİR ÜST TURA ÇIKABİLMEK ADINA ÖNEMLİYDİ"

"Önemli bir galibiyet elde ettik. Kazanmak için gelmiştik ve kazandığımız için mutluyuz. Bir üst tura çıkabilmek adına önemliydi. Harika oynadığımızı ve bu şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Talisca adına mutluyum. Bizler beraberiz. Bugün hat-trick yaptı. Herkes çok iyiydi. Önemli bir 3 puan elde ettik. İlk 8'den çıkabilmek adına iyi bir sonuçtu bu. Tabii ki ritmimizi aynı şekilde sürdürmeliyiz."