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Anderson Talisca: 'Maç oynadıkça ritim bulacağız!'

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#Fenerbahçe#UEFA Şampiyonlar Ligi#Anderson Talisca
Anderson Talisca: Maç oynadıkça ritim bulacağız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 23:35

Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile Anderson Talisca, Gornik Zabrze’yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze’yi 1-0’lık skorla mağlup etti.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde gecenin yıldızlarından Anderson Talisca ve Bartuğ Elmaz açıklamalarda bulundu. 

TALISCA: MAÇ OYNADIKÇA RİTMİMİZİ BULACAĞIZ

"Zor bir maç oldu her şeyden önce. Rakibimiz çok disiplinli bir oyun oynadı. Böyle takımlara karşı açmak için oyunu kenarlara yıkmaya çalışırsınız, biz de bunu yaptık. Atmış olduğum golden önce kalecinin kurtarışları vardı.

Sezonun bu bölümündeki maçlar kolay geçmez. Biz takım olarak birlik olmuş durumdayız. İsmail Hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Bizim için iyi bir sonuç. Kazanarak başlamak önemliydi.

Rövanştaki maç da zor olacak. Şu andan itibaren o maça odaklandık. Biz Fenerbahçe'yiz, büyük takımız ve sakiniz. Birlik olup en iyi şekilde o maça hazırlanacağız.

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Maç oynamak, daha iyi hazırlıyor her anlamda. Antrenman yapıyoruz ama maç ritmi başka. Maç oynadıkça tam kapasiteye ulaşacağız. Takım olarak maç oynadıkça ritmimizi daha iyi bulacağız."

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BARTUĞ ELMAZ: BİRAZ ŞANSSIZDIM

"Fenerbahçe'de 4. yılım. İsmail Hocama teşekkür etmek istiyorum. İlk defa bana bir resmi maçta 11 şansı verdi. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalıştım. Bugün biraz şanssızdım. Takım olarak iyi oynadık. Skor daha farklı olabilirdi ama olmadı. Bugünün keyfini çıkartıp rövanşa en iyi şekilde hazırlanıp galip gelerek turu geçeceğimize inanıyorum.

Rakibi iyi analiz ettik, ona göre çalıştık. Artılarını eksilerini biliyorduk. Sahada uygulamaya çalıştık. Rövanşa da en güçlü şekilde gideceğiz.

Takım olarak günden güne gelişiyoruz. İyi bir aile olduk. Hocamız da yeni geldi. Birbirimize çok alıştık. Biz Fenerbahçe'yiz. En iyi mücadeleyi verip kazanmaya gideceğiz oraya..."

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#Fenerbahçe#UEFA Şampiyonlar Ligi#Anderson Talisca

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