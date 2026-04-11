Anderson Talisca: 'İstatistikler için endişelenmem!'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 22:51

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Ederson ve N'Golo Kante, 4-0 kazandıkları Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca, N'Golo Kante ve Ederson, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. 

KANTE: GUENDOUZI'YLE OYNAMAKTAN MUTLUYUM

Her geçen gün daha iyiye gitmek istiyorum. Aynı zamanda her geçen gün takım arkadaşlarımı, ligi daha iyi tanıyorum. Golüm için, galibiyet için mutluyum."

Hocamız, bizlerden orta sahaların yapması gerekenleri istiyor. Bizler de yapmaya çalışıyoruz. Guendouzi kalitesi yüksek bir oyuncu. Onunla oynadığım için mutluyum. Diğer takım arkadaşlarım da öyle... Bu şekilde emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden Kayseride kırmızı kart tepkisi Edersonun kaşı açıldı...Fenerbahçe'den Kayseri'de kırmızı kart tepkisi! Ederson'un kaşı açıldı...Haberi görüntüle

EDERSON: ELEŞTİRİLER NORMAL

Bugün takım olarak performansımız sonuca yansıdı. Güzel bir galibiyet elde ettik. İyi oynadık. Hata yapmamamız gereken, ligin son dönemindeyiz. Hata lüksümüz yok. Tekrar iyi oynayarak kazanmak çok önemli.

Benim her zaman motivasyonum yüksek. Hayatta bazen işler iyi bazen kötü gider ama ben çalışmaktan ve elimden geleni yapmaktan hiç vazgeçmedim.

Eleştiriler normaldir. Taraftarlar hep kazanmayı ister. Kazanamayınca eleştiriler normal. Uzun aradan sonra şampiyonluk istiyorlar. Ailelerimize hakaret olmaması çok önemli. Hakaret olmadığı sürece eleştiri olabilir.

Gözden KaçmasınDomenico Tedescodan Kayserispor maçı sonrası Skriniar açıklamasıDomenico Tedesco'dan Kayserispor maçı sonrası Skriniar açıklaması!Haberi görüntüle

TALISCA: İSTATİSTİKLER İÇİN ENDİŞELENMEM

Kendi adıma çok mutluyum. Yeni şeyler öğrendim bu sezonda. Ben hayatım boyunca 10 numara oynadım. Bu sezon daha çok 9 numaraydım. Bunu takım için, hedeflerimiz için yaptım. Elimden geleni gösterdim. 9 numara pozisyonunda da elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Goller atıyorum.

Takımın performansından mutluyum. İyi oynadık. Hocamızın istediklerini yaptık. Topu tuttuk, hızlıca geri kazandık. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum.

Ben hiçbir zaman istatistikler için endişelenmedim. Benim tek isteğim ailem ve takımımla mutlu olmak.

Archie çok iyi bir takım arkadaşı, çok iyi insan. Zaman zaman beraber dans ediyoruz soyunma odasında. Doğduğum yer olan Bahia'daki dansı beraber yaptık. Maçtan önce bana 'Sana pas vereyim, golü sen at, o dansı yapalım' dedi. Golden sonra o dansı yaptık.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!