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Anderson Talisca, İstanbul'da krallar gibi karşılandı: Gelin birlikte tarih yazalım

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#FENERBAHÇE#Anderson Talisca#TRANSFER
Anderson Talisca, İstanbulda krallar gibi karşılandı: Gelin birlikte tarih yazalım
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 07:00

Galatasaray'ın devreye girmesiyle Talisca teşebbüslerini hızlandıran Fenerbahçe, dün akşam transferin bittiğini duyurdu.

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Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde stoper takviyesi ile birlikte ilk sıraya yazdığı Anderson Talisca konusunda da mutlu sona ulaştı. Brezilyalı yıldızın Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile olan sözleşme fesih sürecinin uzaması nedeniyle adeta yılan hikayesine dönen transferi mutlu sonla bitti.

Fenerbahçe Kulübü de dün 17.30’da Talisca transferinin bittiğini kamuoyu ile paylaştı. Sarı lacivertliler Anderson Talisca’nın uçaktan fotoğrafını paylaştı ve “Yeni evin seni bekliyor” notunu düştü.

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HAVALiMANINDA TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTiRDi

Yıldız oyuncu da Fenerbahçe’nin kendisi ile ilgili yaptığı paylaşıma “Gelin, birlikte tarih yazalım” şeklinde bir yorum bıraktı. Sarı lacivertlilerin 1.5 yıllığına anlaşma sağladığı 30 yaşındaki futbolcu akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Brezilyalı futbolcu ve ailesini, çok sayıda taraftar ve sportif direktör Mario Branco karşıladı. Kendisini havalimanı çıkışında bekleyen taraftarların karşısına Fenerbahçe forması giyerek çıkan Anderson Talisca, aracına binmeden önce taraftarlara üçlü çektirdi.

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FENERBAHÇE'DE 94 NUMARALI FORMAYI GiYECEK

Fenerbahçe'de 94 numaralı formayı giyecek olan Talisca’nın bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde uzun süredir gündemde olan Talisca’ya son günlerde Galatasaray’ın da talip olduğu açıklanmıştı. Sarı kırmızılıların Brezilya oyuncu ile temas kurma hamlesi Fenerbahçe’nin girişimleri hızlandırmasını sağladı. Nitekim asbaşkan Acun Ilıcalı “Galatasaray’ın teşebbüsleri oldu. Talisca kendisini Fenerbahçe’nin futbolcusu olarak hissediyor. Gerekeni yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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#FENERBAHÇE#Anderson Talisca#TRANSFER

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