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Anderson Talisca için varsa yoksa Fenerbahçe!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Anderson Talisca#Süper Lig
Anderson Talisca için varsa yoksa Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 23:17

Fenerbahçe'de Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Anderson Talisca'nın sarı - lacivertli ekipte kalmak istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca hakkında geleceği ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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RESMİ TEKLİF BULUNMUYOR

TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre; şu ana kadar Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe'ye ulaşan bir resmi teklif bulunmuyor.

İstanbul'da mutlu olduğu bilinen on numaranın önceliği ise Fenerbahçe'de kalmak.

SAKATLIĞINDA SON DURUM

Anderson Talisca için varsa yoksa Fenerbahçe

Öte yandan Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşayan Anderson Talisca'nın tedavisi devam ettiği belirtildi. Sahalara dönüşü için 11-12 günlük bir süre kaldığı kaydedilirken, oyuncunun en kısa sürede takıma katılmak istediği aktarıldı.

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FENERBAHÇE'DEKİ RAKAMLARI

Geçtiğimiz kış transfer döneminde sarı - lacivertli ekibe imza atan 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 23 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Anderson Talisca#Süper Lig

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