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Anderson Talisca için Barcelona iddiası! Beşiktaş derken sürpriz öneri...

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#Transfer#Beşiktaş#Talisca
Anderson Talisca için Barcelona iddiası Beşiktaş derken sürpriz öneri...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 15:29

Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın Barcelona'ya önerildiği idida edildi.

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Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ŞENOL GÜNEŞ İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz gece Şenol Güneş, Talisca'nın durumuyla ilgili "Talisca özlediğini söyleyince 'o zaman gel' dedim. Zaten istekler başka gerçekler başka. Şimdi 'renkli-renksiz medyası' diyorlar, siz daha iyi bilirsiniz. Benim yalanım yok, onun da yok. Yönetim başvurdu, onlar da vermeyi düşünmüyor. Yarın ne olur bilemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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BARCELONA İDDİASI

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Anderson Talisca, Barcelona'ya önerildi.

Al-Nassr'ın forvet hattına yaptığı takviyelerden dolayı Brezilyalı oyuncuyla yollarını ayırabileceği ifade edildi.

Al-Nassr'da 78 maçta süre alan Anderson Talisca, 20 gol ve 4 asist kaydetti.

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#Transfer#Beşiktaş#Talisca

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