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Anderson Talisca: Herkes yardımcı oluyor, iyi hissediyorum

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#Fenerbahçe#Talisca#Türkiye Kupası
Anderson Talisca: Herkes yardımcı oluyor, iyi hissediyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 18:19

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-1 yenerek tur atlayan Fenerbahçe'de Anderson Talisca, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada 2 gol atan Talisca, "Mutluyuz elde ettiğimiz sonuçtan dolayı. Fenerbahçe'ye adaptasyonum çok iyi gerçekleşti. Hocalarım, futbolcu arkadaşlarım destek oldular. İdmanlarda en iyimi vermeye çalışıyorum. Takıma yardım için hazırım. İyi performans göstermeye başladım, bu geçen süreden sonra. Takım arkadaşlarım da çok iyi çalışıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kulüpteki herkes bana yardımcı oluyor. Fiziksel olarak çok iyi hissediyorum kendimi. Takımıma ilerideki maçlarda çok iyi yardımcı olacağım" şeklinde konuştu.

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İrfan Can Kahveci ise maç sonu yaptığı açıklamalarda "Gruptan lider çıktığımız için mutluyuz. Birinci çıkan, bir sonraki turda evinde oynuyor. Yoğun fikstürde bir avantaj. Her kulvarda ilerliyoruz. İnşallah ilerlemeye devam edeceğiz. Şu an için her şey yolunda. Takımda çok önemli isimler var. Fenerbahçe'deki yerimi biliyorum. Bu taraftarların bana olan sevgisini biliyorum, farkındayım. Kendimi her zaman hazır tutmaya çalışıyorum. Bugün oynadım, elimden geleni yaptım, yapmaya devam edeceğim." dedi.

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#Fenerbahçe#Talisca#Türkiye Kupası

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