Anderson Talisca: 'Hedefimiz Şampiyonlar Ligi!'

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 yendi.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, zirveyle puan farkını bitime 2 maç kala 4 puana indirdi.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: BURADAYSAK BAŞIMIZ DİK OLMALI

Şu maçla ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok! Ben şunun için geldim, Allah korusun kötü bir sonuç olsa da yine gelecektim..

Bu kadar güzel insanlara layık olamıyoruz. Onlar bize her zaman sahip çıkıyor. Zor bir süreç, Fenerbahçe'de oynuyorsak başımız dik olmalı. Son iki maçta da en iyi şekilde mücadele edeceğiz.

TALISCA: HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Mutluyuz, hedefimiz tekrardan kazanmaya dönmekti. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak, bu hedef doğrultusunda kazanmak istiyorduk ve kazandık.

Sonuncusu en güzel goldü, ilginç bir gol olduğunu düşünüyorum.