Anderson Talisca, Fenerbahçe taraftarına seslendi: 'Fırsatımız olacak'

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Nottingham Forest'e 3-0 kaybeden Fenerbahçe, 3. mağlubiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Nottingham Forest'e 3-0 mağlup oldu. Bu sezon lig aşamasında Dinamo Zagreb ve Aston Villa'ya kaybeden sarı-lacivertliler, organizasyonda 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

TALISCA TARAFTARA SESLENDİ

Maçla ilgili Anderson Talisca, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

İşte Anderson Talisca'nın açıklaması;

"Dünkü maç, hem takım hem de bireysel olarak ortaya koyduğumuz sezon performansı düşünüldüğünde unutulması gereken bir karşılaşma. Her zaman galibiyetler, harika goller ve mutluluk anları olmuyor. Dün olduğu gibi zor anlar da var ve bu hem hayatın hem de futbolun bir parçası. Odaklanmaya devam ediyoruz çünkü pazartesi yeniden gülümsemek için bir fırsatımız daha olacak. Haydi Fenerbahçe. Hep birlikte."

