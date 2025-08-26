×
Anderson Talisca: 'Detaylar fark oluşturacak!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 20:55

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Benfica karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Estadio da Luz'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Anderson Talisca, maçın oynanacağı stadın kendi kariyeri açısından pozitif anılarla dolu olduğunu dile getirdi.

Takım olarak maça odaklandıklarının altını çizen Talisca, "Yarın tüm takım olarak bütün oyun kabiliyetimizi ortaya koymak için hazırlıklarımızı yaptık. Yüksek motivasyonla maça çıkacağız." diye konuştu.

Benfica ile rekabeti yüksek bir karşılaşma yapacaklarını dile getiren Talisca, "İstanbul'da oyun anlamında çok zorlu bir maç olmuştu. Yorgun olduğumu da söyleyebilirim. Yarın detayların fark oluşturacağı güzel bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

