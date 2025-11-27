Anderson Talisca: 'Derbide tek hedefimiz kazanmak'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Anderson Talisca, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Anderson Talisca'nın açıklamaları;

Zor bir maç oldu. Maç başlarken stratejimiz topa sahip olmaktı. Girdiğimiz pozisyonları daha iyi değerlendirebilirdik. Takım olarak çok mücadele ettik. Kendi performansımı pozitif buluyorum. Oynamak için çok çalışıyorum. Hem performansımı hem mücadelemi olumlu buluyorum.

DERBİ YORUMU

Takımın son dönemdeki performansı çok iyi, iyi maçlar çıkardık. Takım içinde iyi bir birliktelik var, bu da güç katıyor. Pazartesi önemli bir maç oynayacağız. Evimizde oynayacağız, tek hedefimiz kazanmak ve sezon içinde pozitif bir adım atıp ligde en üst sıraya çıkmak.

GOLÜNÜ ANLATTI

Önemli bir goldü. Archie ortaladı, Levent indirdi. Bu tarz gollere çok çalışıyorum. Sağ ayağımla çok gol atamıyorum ama yine de güzel bir gol oldu.

SİFTAH YAPTI

Macar ekibine karşı 11'de başlayan 31 yaşındaki futbolcu bu organizasyondaki 4. maçında ilk golüne imza attı.

Trendyol Süper Lig'de 6 golü bulunan Talisca, bu sezon tüm kulvarlarda 8. golüne ulaştı.