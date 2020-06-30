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GeriFutbol Anderson Talisca Çin'e geri döndü!
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Haber Giriş: 30.06.2020 - 15:34,Son Güncelleme:

Anderson Talisca Çin'e geri döndü!

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Anderson Talisca Çin'e geri döndü!
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Çin'de patlak veren Koronavirüs salgını sebebiyle ülkesi Brezilya'ya giden Anderson Talisca'nın yılan hikayesine dönen geri dönüş macerası sona erdi. Yıldız futbolcu Çin'e geri döndü.

Çin, 28 Mart'ta aldığı kararla ülke sınırlarını başka ülke vatandaşlarına kapattığını duyurmuştu. Çin'de Mayıs ayı içerisinde normalleşme başladı ancak ülkeye girişlere izin verilmiyordu. Talisca 2 hafta önce gerekli izinleri almayı başarmıştı ancak bu kez de koronavirüs salgınında tepe noktayı gören Brezilya'daki uçuş yasaklarına takılmıştı.

26 yaşındaki futbolcu Brezilya'daki yasağı da gerekli izinleri alarak aştı ve Çin'e ulaştı. Ülkede devam eden karantina kuralları gereği Talisca 14 gün karantinada kalacak.

Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Brezilyalı futbolcu, takımının 1 aydır devam ettirdiği çalışmalara 1,5 ay gecikmeli katılmış olacak.

Anderson Talisca Çine geri döndü

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