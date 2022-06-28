Anderson Talisca çıldırttı! Penaltıyı kaçırıp kırmızı kart gördü, tatili başlattı... Galatasaray'a transfer olacak mı?

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Anderson Talisca, bu transfer döneminde de birçok kez takımlarımızın gündemine geldi. Transfer döneminin hızlı takımlarından biri olan Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülen Talisca, Suudi Arabistan'da sezonun sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"DAHA BÜYÜK HEDEFLER İÇİN DİNLENME ZAMANI"

Brezilyalı yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda gelecek sezon Suudi Arabistan'da devam edeceğini belirterek, "Bir sezon daha sona erdi. Bu sezon 32 maçta 22 gol 5 asistle oynadım. Bu sayılara ulaşmama yardımcı olan takım arkadaşlarıma, Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederim. Şimdi gelecek sezon daha büyük hedefler için dinlenme zamanı. Haydi hep birlikte..." ifadelerini kullandı.

PENALTI KAÇIRDI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca Al Nassr'ın Al Fateh ile karşılaştığı son maçta ise penaltı kaçırdı. Yıldız oyuncu sonraki dakikalarda kırmızı kart görerek oyunda atıldı. VAR'ın müdahalesi ile topsuz alanda rakibine yaptığı hareketin ardından oyun dışı kalan Talisca'ya taraftarlar tepki gösterdi.

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حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء تجاه تاليسكا#النصر_الفتح#SSC pic.twitter.com/kLnTSpx5LN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022

SUUDİ ARABİSTAN’DA HER SEZON İÇİN 8 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR

Suudi Arabistan’ın Al Nassr Kulübü’nde forma giyen Anderson Talisca’nın kazancı ve toplam maliyeti konusunda yapılan araştırma, futbolcunun yılda 8 milyon Euro gelir elde ettiğini ortaya koydu.

Yıldız futbolcunun aldığı bu rakam Türkiye standartlarında çok yüksek olduğu için kiralama formülü devreye sokulacak. Al Nassr Kulübü’ne bir miktar kiralama bedeli sunacak olan sarı kırmızılılar bunun anında, “Anderson Talisca’nın bir yıllık maaşının yarısını siz, yarısını biz ödeyelim” teklifini yapacak.

GALATASARAY NE TEKLİF ETTİ?

Sarı kırmızılılar, yılda net 6.5 milyon Euro alan Talisca için Al Nassr’a, “Ücretinin yarısını siz, yarısını biz karşılayalım” teklifini yapacak. Suudi Arabistan ekibinden olumlu sinyal alınırsa, Brezilyalı futbolcuya 2.5 milyon Euro ve 750 bin Euro tutarında bonuslar önerilecek. 2.5 milyon Euro Galatasaray’ın kasasından çıkacak, 750 bin Euro ise sponsorlar tarafından karşılanacak.

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BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYON OLDU



Spor Toto Süper Lig'e yabancı olmayan Talisca 2016-18 arasında kiralık olarak Beşiktaş’ta oynamıştı. Brezilyalı ilk sezonunda 32 maçta 16 gol, 6 asist üreterek, takımın lig şampiyonu olmasında başrolü üstlenmişti.